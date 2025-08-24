Evolución "favorable" del incendio de Porto (Zamora) durante la noche pero se mantiene activo en La Baña

ZAMORA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio forestal procedente de Porto (Zamora) ha sido "favorable" durante la noche, aunque se ha activado la zona de la divisoria de cumbres entre Zamora y León y en la ladera de La Baña, que fue evacuada en la tarde del sábado.

Los medios aéreos y terrestres trabajan para atajar el avance de un fuego en el que sigue habiendo frente activo en el Cañón del Tera, que aunque "no es de mucha intensidad ni de rápido avance se prevé que dure varios días por la dificultad de extinción en esa zona".

Así se desprende del balance que ha ofrecido este domingo la Junta a los medios, en el que se destaca que la zona de La Baña es la que mayor actividad del incendio registra y donde centran las intervenciones de los medios aéreos.

BUENAS PREVISIONES

Durante la pasada noche han continuado mejorando las condiciones en las provincias de León y de Zamora y se han podido "dar por estabilizadas las líneas de control en extensos perímetros", si bien aún hay "posibilidades de reproducción" del fuego.

Eso ha sucedido en el de Porto (Zamora), donde se han reactivado varios focos obligando al desalojo de La Baña (León), mientras que en el Valle de Tremor siguen en confinamiento como consecuencia del fuego de la localidad leonesa de Igüeña.