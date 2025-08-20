Evolución favorable de los incendios en León con el de Castrocalbón "estabilizado" y el de Barniedo "contenido"

Reunión del CECOPI celebrada en la mañana de este miércoles para abordar la situación de los incendios en la provincia de León - JCYL

Si la climatología se mantiene la situación "podrá mejorar" en la provincia en la jornada de este miércoles

LEÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios que afectan a la provincia de León han evolucionado de manera "favorable" tras los trabajos realizados durante la noche que han permitido dar por "estabilizado" el fuego de Castrocalbón y "contener" el de Barniedo de la Reina.

No obstante, el fuego que se extiende hacia la zona de Valverde de la Sierra es donde hay "más problemas" y donde se tiene que trabajar con medios aéreos, porque es una zona de difícil acceso, para intentar contener el incendio.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego Pinedo, tras la reunión del CECOPI celebrada a primera hora de este miércoles para abordar la situación de los incendios en la provincia leonesa.

De esta forma, las labores realizados por el operativo han permitido estabilizar el perímetro del incendio de Yeres que no tiene llama, mientras que el de Llamas de Cabrera cuenta con tres puntos de desarrollo por los cuales se ha extendido el fuego.

El del este de la Maragatería, en el cual, con la incorporación tanto de medios aéreos como maquinaria y personal de tierra, ha "mejorado la situación", lo que permitió realojar ayer a 15 localidades de la zona.

El delegado territorial del Ejecutivo autonómico también ha explicado que en la zona de Compludo, en esa zona del Bierzo que va hacia Ponferrada, se sigue trabajando para intentar asegurar toda la parte afectada por el incendio que venía de Llamas de Cabrera.

En lo que se refiere al incendio de Fasgar, que va hacia Omaña, hacia Murias de Paredes, así como hacia la zona de Palacios del Sil, decir que los incendios que tienen que ver con la parte de Omaña, se ha contenido y consolidado el perímetro de este incendio.

El incendio de Anllares, en la zona que puede afectar al Valle de Fornela, dio un "susto importante" en la tarde del martes ya que el fuego amenazó a la población de Trascastro, aunque se pudo contener en ese momento y se va a actuar con medios aéreos y maquinaría pesada para defender esa población.

El representante de la Administración autonómica también ha detallado que el incendio de Paradiña ha evolucionado "muy bien" y "está casi cerrado, por lo que se tiende a su estabilización".

CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

En este sentido, el representante del Ejecutivo autonómico ha detallado que en este momento son 43 las localidades desalojadas debido a los diversos incendios que afectan a la provincia leonesa con 2.756 vecinos realojados.

En lo que respecta a la situación de las carreteras, después de la apertura de la N-621 este martes, se mantienen cerradas ciertas vías como la que va de Pombriego a Llamas de Cabrera, la L-7311, también la subida al puerto de El Morredero, la carretera de San Cristóbal de Valdueza a Salas de los Barrios.

También se mantiene cortado el puerto de Pandetrave, en la zona de Picos de Europa, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón.

Durante la reunión del CECOPI celebrada este miércoles se ha abordado la situación de la alimentación del ganado, donde se han registrado más de 30 ganaderos que han pedido ayuda para forraje, pienso o agua en diferentes puntos de la provincia de León. También se procede al mapeo de la situación de aquellas personas que han perdido vivienda.

De esta forma, se ha constatado que hay seis personas en la provincia que necesitan alojamiento y que han perdido su vivienda. A este respecto, ha recordado el compromiso de la Junta de restaurar y rehabilitar todas las infraestructuras y patrimonio que se haya podido ver afectado por el fuego.