Excarcelan al conductor de un cambión que ha volcado en Cevico Navero (Palencia)

Archivo - Helicóptero medicalizado. - JCYL - Archivo

PALENCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han tendio que excarcelar al conductor de un camión que ha volcado en el kilómetro 34 de la CL-619, en Cevico Navero (Palencia), sentido Tórtoles de Esgueva, según informa el 1-1-2 a Europa Press.

Los hechos se han producido a las 11.09 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 informa a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario atiende al conductor, que es trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Palencia.