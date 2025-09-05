Una excavadora golpea un árbol y provoca su caída sobre varios turismos en Salamanca

SALAMANCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una excavadora ha golpeado un árbol y ha provocado que éste cayera sobre varios turismos en la capital salmantina, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.53 horas, cuando se ha avisado de que una excavadora había chocado contra un árbol que había caído sobre varios turismos en el Paseo del Doctor Torres Villarroel, en la puerta de Zamora.

Inicialmente no se ha informado de heridos en el suceso aunque, una vez avisada la Policía Local y los Bomberos para la retirada del árbol, se ha solicitado asistencia para una mujer de 40 años herida en un pie mientras trataba de evitar ser alcanzada por el árbol en la caída.

Así, se ha informado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para asistir a la mujer herida.