Éxito del C.R.D.O. Rueda en su denuncia por uso indebido de marca y falsificación de contraetiquetas

Archivo - Brindis con vino de Rueda. Foto archivo - D.O. RUEDA - Archivo

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda ha concluido con éxito el procedimiento judicial iniciado en el verano de 2019 tras detectar el uso indebido de la marca Rueda y la falsificación de contraetiquetas por parte de una bodega inscrita. La resolución impone seis meses de prisión por el uso indebido de la marca y varias multas por la falsificación de las contraetiquetas de la Denominación de Origen, poniendo fin al proceso.

El equipo técnico del Consejo Regulador fue el que detectó estas irregularidades en el marco de sus controles ordinarios para garantizar la autenticidad, trazabilidad y el correcto uso de los elementos de certificación.

Desde el organismo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han señalado que este caso ha puesto de manifiesto la solidez y eficacia de sus sistemas de control, así como la firmeza y la política de tolerancia cero frente a conductas que perjudiquen la confianza de consumidores, profesionales y mercados.

Asimismo, la entidad ha destacado que, desde que se produjeron los hechos, ha continuado reforzando sus sistemas de control, trazabilidad y certificación con nuevas medidas de seguridad. Entre estas actuaciones, ha resaltado la implantación en 2018 de contraetiquetas con sistemas avanzados de seguridad y estampación (microstamping), siendo los únicos en el mercado del vino con Denominación de Origen en disponer de esta herramienta para dificultar fraudes.

El Consejo Regulador considera fundamental actuar ante cualquier irregularidad para preservar el valor de una figura de calidad que representa el trabajo de cientos de viticultores y bodegas. En este sentido, recuerda que la inmensa mayoría de los operadores inscritos desarrolla su actividad con profesionalidad, transparencia y respeto a las normas, por lo que continuará reforzando sus sistemas para seguir garantizando la autenticidad, calidad y origen de sus vinos.

Creada en 1980, la Denominación de Origen Rueda ha sido la primera reconocida en Castilla y León, y su zona de producción está integrada por 74 municipios de Valladolid, Segovia y Ávila. Esta zona especializada en vinos blancos de alta calidad define su carácter a través de tres factores fundamentales: el clima continental, el suelo cascajoso y la uva Verdejo, una variedad autóctona que habita desde hace más de diez siglos en la zona.