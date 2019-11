Los exjugadores de La Arandina niegan relaciones con la menor y dicen que no conocían su edad

Actualizado 21/11/2019 14:09:02 CET

Los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia de Burgos para seguir el juicio a puerta cerrada contra tres exjugadores de La Arandina. - EUROPA PRESS

BURGOS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres exjugadores de La Arandina acusados de un delito de agresión sexual a una menor han asegurado que no mantuvieron relaciones con ella y que no conocieron su edad hasta cuatro días después de los hechos enjuiciados y que tuvieron lugar el 24 de noviembre de 2017 en un piso ubicado en la localidad burgalesa de Aranda de Duero.

Así lo ha explicado el abogado de la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, al término de la primera sesión del juicio a puerta cerrada que se sigue contra los tres exjugadores de La Arandina, R.C.H; C.C.S 'Lucho', y V.R.R, 'Viti'.

Calvo ha explicado que los acusados han contestado tan sólo a las preguntas de sus abogados y del Ministerio Fiscal y que no han respondido al interrogatorio de las acusaciones, al tiempo que ha precisado que los tres acusados han mantenido la misma declaración que en la instrucción y han asegurado que "no ha sucedido nada, la niña no estuvo en su la casa" y han negado que mantuvieran relaciones con ellas.

Sobre los mensajes cruzados en un grupo de wasap en el que están dos de los acusados y otros dos amigos y donde se dice que la niña tiene 15 años para luego decir que tiene 16, los encausados han afirmado que no conocían la edad de la chica y que supieron realmente los años que tenía cuatro días después de los hechos, el 28 de noviembre, "cuando alguien se lo dice".