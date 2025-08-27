Experto destaca la virulencia de los incendios en León debido a reventones térmicos e inestabilidad atmosférica

Varios bomberos observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

Los medios desplegados han realizado "labores efectivas" en el control de los fuegos ante una climatología "muy compleja"

LEÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Innovación en Emergencias de la Generalitat Valenciana y experto en incendios forestales, Raúl Quílez, ha destacado la virulencia de los fuegos que afectan a la provincia de León a raíz de la simultaneidad de diversas condiciones sociales y climatológicas, entre ellas la presencia de reventones términos debido a la inestabilidad atmosférica y la enorme sequedad del comsutible, lo que ha provocado un comportamiento extremo de los fuegos.

No obstante, los medios desplegados en los diversos focos que se han registrado en la provincia leonesa han logrado realizar "labores efectivas" para controlar el avance de los incendios a pesar de trabajar en una condiciones climatológicas "muy complejas", todo ello bajo el mando de la Junta de Castilla y León.

Así lo ha asegurado el también ingeniero técnico forestal y doctor en Incendios Forestales por la Universidad de León en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que ha trabajado en estos fuegos en el terreno en el marco de la expedición valenciana que ha estado formada por unos 134 profesionales, 13 camiones forestales, cinco vehículos nodrizas y personal de mando.

"Tras recibir la solicitud de apoyo por parte de la Administración autonómica de Castilla y León comenzamos la misión y desplegamos nuestra propia red de comunicaciones en el lugar para comenzar a trabajar en aquellos lugares en los que fuéramos requeridos", ha señelado.

El experto en incendios forestales ha apuntado a la concatenación de diversos factores que provocan que estos fuegos sean "muy rápidos" al estar expuestos a atmósferas muy inestables con disponibilidad de mucho combustible de enorme sequedad, lo que hace que en muchas ocasiones se "compliquen" los trabajos de extinción.

En este sentido, ha hecho especial énfasis en el comportamiento errático de los incendios forestales en el marco de una ola de calor que se ha extendido durante muchos días, vientos "muy complejos" e inestabilidad atmosférica "muy alta". "Todo ello genera reventones términos que hacen que tiran todas las labores realizadas durante el día y hace que haya que cambiar el planteamiento ante el avance del fuego", ha detallado.

En este marco, ha destacado que los medios desplegados en la expedición valenciana en la provincia leonesa han conseguido "estabilizar" todos los focos en las asignaciones recibidas y ha hecho especial énfasis en la "comunicación fluida" que se ha desarrollado durante las operaciones de extinción con los oficiales de enlance y personal de la Junta de Castilla y León.