Expertos internacionales de Microsoft posicionan al Campus de Ponferrada como referente en innovación en IA

Acto de inauguración del AgentCamp celebrado en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León. - ULE

Más de 220 personas participan en el AgentCamp de la mano de expertos de reconocido prestigio internacional

PONFERRADA (LEÓN), 17 (EUROPA PRESS)

Expertos internacionales de Microsoft han posicionado este martes al Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) como referente en innovación en Inteligencia Artificial (IA) en el marco del AgentCamp, una jornada que ha reunido a más de 220 personas, principalmente estudiantes de diferentes centros de la ciudad.

La jornada ha estado marcada por el aprendizaje activo, la experimentación y el contacto directo con expertos del sector tecnológico y la elevada participación ha evidenciado el creciente interés por estas herramientas y su impacto en el futuro profesional.

Organizado con la colaboración de Microsoft y la empresa Global AI Ponferrada, el encuentro ha permitido a los participantes trabajar con herramientas avanzadas del ecosistema de la compañía, guiados por expertos reconocidos internacionalmente como Microsoft MVPs (Most Valuable Professionals).

La rectora de la ULE, Nuria González, ha inaugurado el evento, que refleja "de manera muy clara" el espíritu de la ULE de "estar siempre a la vanguardia", ofrecer experiencias de aprendizaje innovadoras y preparar a los estudiantes para los retos del presente y del futuro.

En este sentido, ha destacado que este tipo de encuentros van "más allá" del ámbito tecnológico para convertirse en espacios donde la creatividad y el aprendizaje práctico "se encuentran", lo que permite a los asistentes experimentar con herramientas de IA, descubrir profesiones emergentes y comprender el alcance "real" de su aplicación en la vida cotidiana y en el entorno laboral.

Asimismo, ha puesto en valor la apuesta del Campus de Ponferrada por una formación adaptada a las nuevas demandas del mercado, con la incorporación este curso del Grado en Geotecnologías y Topografía, una titulación "de vanguardia, conectada con la realidad profesional y con una excelente acogida", orientada a formar perfiles altamente cualificados en sectores tecnológicos en expansión.

El acto institucional ha contado con la presencia del alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón y la coordinadora de la Junta en El Bierzo, Rosa Ana Velasco. Todos ellos han coincidido en el papel "estratégico" de la innovación tecnológica como motor de desarrollo para el territorio, así como en la necesidad de impulsar la formación en competencias digitales para afrontar los retos del futuro.

GENERACIÓN DE TALENTO

En este contexto, han destacado la labor que desempeña la Universidad de León, y en particular el Campus de Ponferrada, como agente "clave" en la generación de talento y en la transferencia de conocimiento al entorno socioeconómico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Uno de los aspectos más valorados por los asistentes ha sido el formato dinámico del evento, alejado de las jornadas tecnológicas tradicionales. Centros escolares, estudiantes de formación profesional y público general han participado en charlas prácticas en las que han aprendido que la IA "no es una moda pasajera", como ha señalado Javier Menéndez Pallo, experto de Microsoft. "La forma en la que medimos el talento hasta ahora ha cambiado. Puedes negarla o arroparla. Si la niegas, al paro; si la arropas, te va a ayudar y mucho", ha subrayado.

El encuentro ha servido además para reforzar el papel de la comarca de El Bierzo como un entorno emergente en innovación tecnológica, impulsado en gran medida por la actividad académica del Campus universitario. Tal y como ha señalado la rectora de la ULE, contar con el talento humano reunido es una oportunidad "única" y un claro mensaje de que Ponferrada y su campus están presentes en el mapa de la innovación global.