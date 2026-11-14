Expertos y más de 130 ejemplares se citan en Ávila en el Congreso Internacional de Bonsai & Suiseki

El alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto a auno de los ejemplares expuestos. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ávila se ha convertido este fin de semana en el epicentro del mundo del bonsái con el Congreso Internacional de Bonsai & Suiseki, que reúne en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte a expertos nacionales e internacionales, aficionados y una exposición con cerca de 130 ejemplares.

Desde el arte milenario que nació en Japón hasta las técnicas más contemporáneas, maestros y aficionados se dan cita en un evento que ha inaugurado hoy el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y que espera superar los 2.000 asistentes durante todo el fin de semana, tal como ha señalado Juan Gómez, presidente de la Asociación del Bonsai Español (ABE).

Con varios ejemplares que superan el siglo de vida -algunos de ellos, de origen japonés-, y aficionados y expertos llegados de todos los puntos de España, así como de Portugal, Eslovenia, Lituania, Italia o Croacia, la capital abulense acoge este fin de semana una amplia programación que incluye demostraciones simultáneas con maestros internacionales de España, Japón, Eslovenia o Italia, así como el Concurso Nacional de Nuevos Talentos, del que saldrá el representante español para el campeonato europeo.

Talleres de iniciación, desde cómo abordar un árbol hasta convertirlo en bonsái, diseño inicial de prebonsai, poda estructural, alambrado, modelado de coníferas, trabajos sobre frondosas, técnicas de madera muerta, trasplantes y preparación de sustratos, entre otros junto a conferencias, zona comercial y también visita guiada a la exposición, el congreso ofrece la oportunidad de recorrer distintas especies, estilos y técnicas que representan el alto nivel alcanzado por el bonsái español.

Los visitantes, en este sentido, podrán contemplar bonsai de diferentes tamaños, especies y estilos, desde árboles de pequeño formato hasta ejemplares de gran porte con décadas de cultivo y trabajo, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Entre las especies más apreciadas: pinos japoneses y autóctonos, sabinas y enebros, arces japoneses, olmos chinos y autóctonos, acebuches, olivos, hayas, carpes, granados, azaleas, higueras, frutales y especies mediterráneas.

Junto a la exposición de bonsái, también se puede ver una selección de suiseki, piedras naturales apreciadas por su capacidad para evocar paisajes, montañas, cascadas o elementos de la naturaleza.

Y, en el panel de ponentes, se cuenta con figuras como David Benavente, uno de los mejores bonsaístas nacionales; el maestro japonés Imai Chiharu, el esloveno Nik Rozman o el italiano Luca Tamburello, también referente internacional.