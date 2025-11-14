Expertos en tributos abordan en León cambios en impuestos, novedades en deudas y el embargo de criptoactivos

Imagen de la apertura de las XXXII Jornadas de Estudios Fiscales y Empresariales Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Titulares Mercantiles de León reúne este viernes en la ciudad a los principales expertos en tributos para abordar los cambios en materia de impuestos, las novedades en las deudas con Hacienda y cómo gana peso el embargo de criptoactivos.

Con los objetivos de actualizar los conocimientos en materia de impuestos y realizar una puesta al día de los profesionales del sector ante los constantes cambios normativos se celebran en la capital leonesa las XXXII Jornadas de Estudios Fiscales y Empresariales Ciudad de León, una cita que reúne en el Hotel Barceló Conde Luna a las principales personalidades del país en materia de tributos.

En la presente edición del encuentro varios asuntos centran la temática de la jornada, entre ellos, y dentro de las novedades en la Ley General Tributaria, cómo se están gestando las derivaciones de responsabilidad. "Si una sociedad deja de ingresar el IVA, las retenciones y genera una deuda con Hacienda, lo que está haciendo la Agencia Tributaria a día de hoy y donde está poniendo más el foco es en derivar la responsabilidad a sus administradores", ha explicado el decano del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León, Antonio Jarrín.

Por este motivo es interesante que se aborden los detalles de esa derivación para que los titulares mercantiles, como asesores económicos de nuemerosas empresas, informen a sus administradores de los riesgos que corren si no cumplen con la Agencia Tributaria.

Otro de los aspectos que se analizará en la Jornada es el embargo de criptoactivos. La Agencia Tributaria, en su intento de cobrar, ya está embargando bitcoins, monedas virtuales, por lo que en la jornada se analizará esta cuestión, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León.

Otro de los asuntos que se abordarán en las Jornadas Fiscales y Empresariales es el relativo al mediador en conflictos económicos, una figura que cobra auge. "Los juzgados están atascados y se está planteando la necesidad de utilizar más la mediación y el arbitraje como medio para resolver ciertos conflictos económicos en los que se ven involucradas las empresas sin necesidad de llegar a los juzgados", ha manifestado.

Para explicar todos estos asuntos, las Jornadas contarán con la presencia del subdirector general de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Manuel de Miguel Monterrubio; el subdirector general de Impuestos sobre el Consumo (IVA), Ricardo Álvarez Arroyo; el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez Jiménez y la técnica en Mediación y Gestión de conflictos Eugenia Ramos Pérez.

Las Jornadas están organizadas por el Colegio de Titulares Mercantiles, del que forman parte unos 200 profesionales que tutelan la gestión administrativa y fiscal de unos 35.000 negocios en la provincia de León. Sus colegiados son peritos mercantiles, profesores mercantiles, diplomados en Ciencias Empresariales, diplomados en Estudios Empresariales y graduados en Comercio que desempeñan la asesoría fiscal, administrativa, laboral y auditoría de empresas.

En el acto inaugural Antonio Jarrín ha estado acompañado por el alcalde de León, José Antonio Diez; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz; el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego; el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Vega y el delegado de la Agencia Tributaria en León, José María Gorosabel.

MEDALLA DE ORO A SOLTRA GROUP

Tras las Jornadas, a las 21.30 horas, se celebrará la cena de clausura, una cita en la que se entregará la tradicional Medalla de Oro del Colegio, con el respaldo de Caja Rural, que este año recae en Soltra Group.

Recibirá el galardón su CEO, José Antonio Idoeta. Se trata de un reconocimiento a la trayectoria de este grupo empresarial que genera 1.700 empleos, con una facturación de 40 millones de euros y donde el 90 por ciento de sus empleados tiene alguna discapacidad.