Expertos en turismo rural se reúnen el 28 en Candelario (Salamanca) para debatir sobre astroturismo y uso de la IA

Expertos en turismo rural se reúnen en Candelario (Salamanca) para debatir sobre el astroturismo y el uso de la IA en el sector - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos en turismo rural y naturaleza debatirán el próximo 28 de mayo en la III Jornada de Turismo Rural, Activo y de Naturaleza, en la localidad de Candelario (Salamanca), acerca del astroturismo como reclamo o el uso de la IA en la comercialización de destinos, entre otros temas.

Para la organización y programación de temáticas, se han valorado las demandas y sugerencias del sector, así como las propuestas recogidas en la segunda edición de esta jornada, celebrada en Ponferrada (León) en 2025, según ha afirmado la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

El encuentro, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Candelario, consistirá en debates sobre las nuevas formas de comunicación de la oferta turística, las herramientas para la venta y la IA como elemento para la comercialización de destinos, además del sector del turismo en grupo, conocido como MICE, y el recurso turístico "más importante y demandado durante este año", el astroturismo y el eclipse del mes de agosto.

Tras la inauguración por parte de las autoridades, la jornada se iniciará con la ponencia 'El astroturismo, más allá del eclipse', a cargo de la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León.

A continuación, tendrá lugar la ponencia 'Brand Essence: cómo trabajar el mensaje y llevarlo a todos los canales para enamorar, fidelizar y vender más', a cargo de la consultora de comunicación y márketing especializada en Hotelería y Turismo, y columnista en el diario 'La Razón', Mónica de Miguel Vázquez.

Asimismo, la periodista será la encargada de moderar la mesa redonda '¿Promoción del destino? Cómo comunicar para vender', en la que participarán la representante de Goyarcyl Guías Ornitológicos y Alojamientos Rurales de Castilla y León, Vega Bermejo; María González Vázquez, de la Diputación de Salamanca, y María Jesús González-Espejo, de la casa rural La Madrigata.

Seguidamente se tratarán asuntos como 'Las actividades y destinos que más venden', a cargo de la Growth Destination Manager de Castilla y León de Civitatis, Laura Pérez, y 'La accesibilidad como valor de la oferta', presentado por la representante de Impulsa Igualdad, Ana Abascal.

La mañana finalizará con una mesa redonda sobre el turismo en grupo (MICE) en el medio rural, moderada por la responsable de MICE de la Fundación Siglo, Susana Noriega, y con la participación de la directora de Relais & Châteaux Molino de Alcuneza, Blanca Moreno; la propietaria de Posada Real el Convento de Mave, Begoña Moral; y la representante de Bierzo Mice, Soraya Manzano.

La jornada de tarde continuará con el taller titulado 'Estrategias prácticas de IA para vender turismo rural', a cargo del presidente de la Fundación España Digital, Fernando Davara.

Finalizará la sesión con la mesa redonda de clausura 'El impacto del eclipse en el turismo rural de Castilla y León', moderada por la Fundación Starlight y con la participación del representante del Observatorio de Tiedra, Sergio Jesus Valin; Azahara Rojas, del Observatorio de Borobia; y el director técnico de Estellarium Ávila, Roberto Rodriguez.

Las inscripciones para participar en las jornadas aún están abiertas y todos los empresarios que deseen asistir pueden consultar el programa e inscribirse a través del Portal de Turismo de Castilla y León.