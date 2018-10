Expertos de la USAL participan en un proyecto europeo para la profesionalización de intérpretes en casos de violencia

Publicado 27/04/2015 16:35:45 CET

SALAMANCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de Salamanca (USAL) han participado en el proyecto europeo 'Speak Out for Support (SOS-VICS)' en cuyas conclusiones se pide que se garantice por ley que las víctimas de violencia de género extranjeras cuenten con intérpretes en todas las fases del proceso asistencial, no sólo en los ámbitos judicial y policial.

El trabajo, en el que han participado más de 600 profesionales procedentes del ámbito de la judicatura, la policía, la abogacía, el trabajo social, la medicina, la psicología y la traducción e interpretación, ha sido cofinanciado por el programa Justicia Penal de la Unión Europea y ha contado con la participación de nueve universidades españolas que, a raíz de los resultados obtenidos, han reclamado "la profesionalización y especialización de los intérpretes para subsanar las actuales carencias del sistema", según la USAL.

Estas carencias están relacionadas principalmente, por una parte, con la provisión de los servicios de interpretación a través de contratas y, por otra, con las necesidades formativas de los intérpretes, ha apuntado la Universidad de Salamanca en la información facilitada a Europa Press.

Entre los recursos desarrollados durante el proyecto figuran el manual 'Interpretación en contextos de violencia de género' y una web de formación con contenidos ampliados y ejercicios prácticos.

En el manual se describen las diferentes fases y escenarios de atención a víctimas, se identifican las posibles dificultades de comunicación y se valoran las técnicas de interpretación más recomendables para cada situación comunicativa.

Además, se ofrecen herramientas para la formación en género y violencia de género y se proponen estrategias de autocuidado para los intérpretes que trabajan en situaciones con "una gran carga emocional".

En la plataforma digital, complementaria al manual, pueden localizarse recursos especializados de formación para intérpretes de diversa índole que abarcan desde glosarios hasta documentos reales, itinerarios prototípicos y bibliografía recomendada.