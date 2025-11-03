La explosión de una estufa de butano, posible causa del derrumbe en un edificio en Soria

SORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La explosión de una estufa de butano en el salón del domicilio donde se produjo el estallido, en el segundo izquierda del número 4 de la calle Diego Acebes Soria, podría ser la causa del derrumbe ocurrido en la noche del domingo 2 al lunes 3 de noviembre.

Así lo ha señalado el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, que ha apuntado a que las dos personas heridas pertenecían al mismo nucelo familiar, una de ellas fue atendida en el mismo lugar, en la ambulancia, por heridas al caerle escombros en la cara, y la segunda, un varón de 46 años, fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos con quemaduras de segundo grado.

Martínez ha señalado que, tras evacuar a los heridos y al resto de vecinos, un total de 14 personas, se procedió a limpiar de escombros la vía pública y a consolidar la segunda planta del edificio, la más afectada. También se evacuaron los vecinos de los números 2 y 4, no obstante, en el caso del bloque 4 fueron realojados minutos después.