'Expociencia' regresa al Campus de Ponferrada los días 24 y 25 de marzo con 10 talleres y 750 escolares inscritos

La vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, con el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, en la presentación de Expociencia. - ULE

LEÓN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Expociencia', el mayor evento de divulgación científica de la provincia leonesa, regresa los próximos días 24 y 25 de marzo al Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) con una decena de talleres y 750 escolares inscritos de 14 centros educativos.

Según los estudios realizados, los estudiantes que se interesan por la ciencia desde pequeños se convierten en mejores solucionadores de problemas, e incluso "parece que aumentan sus coeficientes intelectuales" cuando se les muestran los principios de lógica, pruebas de hipótesis y otros métodos de razonamiento, ha destacado la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, que ha estado acompañada por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, en la presentación de Expociencia.

Por este motivo el evento organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de León es "una oportunidad" para descubrir que la ciencia está presente en la vida cotidiana y es "accesible, participativa y apasionante" cuando se experimenta en primera persona.

Los grupos de investigación que llevarán a cabo los talleres son Salbis (Salud, Bienestar, Ingeniería y Sostenibilidad sociosanitaria), Geoinca (Grupo de Investigación en Geomática e Ingeniería Cartográfica), M.Sgc Ageing (Master en envejecimiento saludable), Dracones (Documentación, Reconstrucción y Análisis de Objetos Complejos y Entornos Naturales), Tacobi (Taxonomía y Conservación de la Biodiversidad) o HeQoL Health and Quality of Life, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En ellos se abordarán de manera práctica y lúdica materias tan dispares como la creación y visualización de modelos digitales 3D; el secreto de los aditivos alimentarios o el funcionamiento interno del cuerpo humano. También la biblioteca universitaria y 'La Fábrica de Luz. Museo de la Energía' participarán con stands y actividades para todas las edades.

El programa, como han destacado Gutiérrez y Marqués, abarca distintas ramas de conocimiento (ingeniería agrícola, forestal, geotecnologías, realidad virtual ecología, bioquímica, microbiología o fisiología,) y en esta sexta edición incluye varias novedades, como el taller para acercar todas las actividades que realiza la biblioteca universitaria o la participación con un stand propio de la Asociación Española Contra el Cáncer.