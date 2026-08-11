Expoesía aumenta su público y llega a los 7.000 participantes en Soria, - EUROPA PRESS

SORIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XIX edición de Expoesía ha cerrado con un balance "muy positivo" tanto por el incremento de público, hasta llegar a 7.000 personas, como por la consolidación de un modelo que busca convertir la poesía y la cultura en un espacio abierto, compartido y conectado con la ciudad.

La concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, ha destacado que esta edición "tiene más público, pero también más identidad, más memoria y más voces", una frase con la que ha resumido una feria que este año ha tenido como hilo conductor a las mujeres de la Generación del 27.

Las actividades programadas han registrado 6.950 asistencias, aproximadamente un 12% más que el pasado año.

Más allá del crecimiento cuantitativo, Gonzalo ha puesto el acento en que el público se ha mantenido durante toda la semana y no se ha concentrado únicamente en uno o dos grandes acontecimientos.

Los datos diarios reflejan esa continuidad, con jornadas que han alcanzado las 950, 1.100, 1.300 o incluso 1.400 asistencias.

Para la concejal, este comportamiento confirma que la programación "ha funcionado como conjunto" y que Expoesía tiene capacidad para mantener el interés durante todos los días de celebración.

El balance positivo se extiende también a las editoriales participantes.

La concejal ha recordado que una feria de poesía no puede evaluarse únicamente por la asistencia a las actividades, sino también por el funcionamiento de las casetas, la venta de libros y los encuentros que se generan entre editoriales, autores y autoras y lectores.

A falta de completar el cuestionario remitido a las editoriales para disponer de datos más detallados, las primeras valoraciones trasladadas al Ayuntamiento apuntan a que las ventas han sido mejores que el año pasado y mantienen una progresión positiva.

MUJERES DEL 27 Uno de los principales objetivos de esta edición era conseguir que el homenaje a las mujeres del 27 no se limitara a una actividad concreta o a un lema.

Esa mirada se ha incorporado a conferencias, recitales, presentaciones, música, danza y cine, con cuestiones vinculadas a sus vidas y obras que mantienen plena actualidad.

La edición ha conseguido además invertir una tendencia todavía habitual en la programación cultural, con una presencia mayoritaria de mujeres entre las personas responsables y protagonistas de las actividades.

Por Expoesía han pasado voces y especialistas como Luisa Antolín, Pepa Merlo, Marifé Santiago, Jesús Ruiz Mantilla, Mario Obrero o Carlos Mestre.

A ello se ha sumado este año la grabación en Soria de 'El Ojo Crítico', de Radio Nacional de España, una presencia que, según Gonzalo, refuerza la proyección de Expoesía fuera de la ciudad y abre la posibilidad de trabajar de manera más consciente esta dimensión en próximas ediciones.

'UN COLLAR DE ISLAS'

Entre las apuestas propias de esta edición destaca 'Un collar de islas', la antología y proyecto divulgativo concebido para recuperar y acercar al público la figura y obra de doce mujeres del 27.

Esta propuesta ha tenido una respuesta especialmente positiva y abre una nueva vía para que Expoesía no solo programe actividades, sino que también genere contenidos propios y deje un legado asociado a cada edición.

La incorporación de otros lenguajes artísticos ha sido otro de los elementos destacados del balance.

El libro y la poesía continúan siendo el centro de Expoesía, pero a su alrededor han convivido este año música, danza, artes plásticas, cine, talleres, exposiciones y las Noches del 27.