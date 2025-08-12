Expoesía (Soria) cierra con buenas sensaciones de ventas y el aumento de la participación en las actividades

la concejal Gloria Gonzalo

SORIA, (EUROPA PRESS)

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha informado de las buenas sensaciones de ventas y del aumento de participación y presentaciones en la recién terminada feria de Expoesía, al tiempo que ha destacado el compromiso del certamen con la paz, que ha conllevado "momentos de reflexión y compromiso".

Para Gonzalo, la muestra "sigue sumando en todos los sentidos", especialmente con la participación de la ciudadanía en las actividades. A este respecto, la concejal ha señalado que solo en las actividades realizadas en la pista de la Alameda, los talleres y actividades infantiles, han participado más de 6.200 personas, sin sumar los datos de asistencia de exposiciones.

La del Centro Alameda, por ejemplo, ha superado el millar de visitantes. El resumen de actividad se zanja con 56 actividades, 81 autores en la pista, 16 editoriales y casetas institucionales, sin olvidar las 44 sesiones en la pista que han contado con un 31% más de público que el curso pasado. Además, las editoriales han contado con autores que han firmado libros en sus casetas, hasta elevar la cifra de asistencia de poetas a los 150.

Gonzalo también ha destacado que las editoriales han trasladado las buenas sensaciones de ventas, aunque sin datos concretos, pues Expoesía "no es solo un espacio cultural, sino que dinamiza el sector editorial.

Otra de las actividades en las que ha subido notablemente la participación ha sido las Noches Poéticas, que este año se han realizado en la Dehesa, en lugar del IES Machado. Además, las actividades infantiles han sido más multitudinarias.

De cara al próximo curso, se regularizará la lectura de poesía para que cualquier persona que quiera leer su obra pueda hacerlo, una idea que prácticamente ha surgido este curso de forma espontánea.