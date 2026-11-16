Expojoven regresa este sábado al Palacio de Congresos de León con 77 entidades y 50 actividades

La concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López (segunda por la derecha), en la presentación de 'Expojoven 26'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expojoven, la feria juvenil que promueve el Ayuntamiento de León, celebrará su trigésimo sexta edición este sábado en el Palacio de Exposiciones para dar protagonismo a las asociaciones juveniles del municipio de la mano de 77 entidades y más de 50 actividades.

La cita reunirá, como en anteriores ediciones, a cientos de jóvenes leoneses que pasarán por el recinto para participar en un centenar de convocatorias, cuatro presentaciones y tres promociones.

La concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, ha presentado este lunes 'Expojoven 26' acompañada por Juan Jesús de la Iglesia, técnico de Juventud del Ayuntamiento; Alberto Ferrer, representante de Juventudes Socialistas; Clara Steel, representante de la asociación juvenil Aegee de la Universidad de León (ULE) y Mónica Benavides, miembro de la Sección de Juventud de CCOO.

Expojoven reunirá en el Palacio de Exposiciones a 15 asociaciones juveniles de la ciudad que mostrarán su actividad y propuestas, a las que se unirán otras entidades, instituciones y colectivos. "Son ya 36 ediciones consecutivas, una cifra que deja más que claro su mayoría de edad y su exitosa trayectoria. Expojoven se ha consolidado ya como la mayor feria juvenil de la comunidad autónoma de Castilla y León", ha resaltado la concejala y ha añadido que la feria crece cada año y cientos de jóvenes leoneses se ponen al día sobre la oferta municipal, formarse u ocupar sus ratos de ocio.

Expojoven 2026 contará con diferentes espacios temáticos de idiomas, educación, turismo, ocio, cómic y libro juvenil en una extensa programación de talleres y actividades durante toda la feria, entre las que tendrán cabida exposiciones, muestras artísticas, proyecciones y conciertos. Algunas de las novedades de la presente edición se centran en promover una feria sin alcohol a través de 0 Manía y la implicación de Futoroscope, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El horario de apertura será de 10.00 a 15.00 horas por las mañanas y de 16.30 a 21.00 horas por la tarde. Vera López ha explicado que el acto de inauguración está previsto a las 11.00 horas, con un guiño a la Reina Urraca I de León y a Antonio Gaudí y contará con un concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León. Para cerrar la feria habrá una gala dedicada al cine joven leonés con el estreno del corto 'Los rapaces' de Julu Martínez y el cortometraje de Bea del Pozo 'Solo Deus'.

Las entidades participantes en Expojoven ofrecerán bajo el epígrafe de 'Exporiencias' más de 50 actividades y talleres, entre ellos los que oferta el programa de ocio saludable y alternativo del Ayuntamiento de León es.pabila.

ACTIVIDADES Y ZONA GASTRONÓMICA

Habrá actividades de cuentacuentos, juegos de mesa y rol, reciclaje, chapas, escapebox, circuito de karts y raeku, carreta de orientación, pintura, videopodcast, showcooking, cocina de supervivencia, catas, radio, lucha leonesa, fotografía con el móvil, proyecciones de cortos, boxeo, zumba, trial, cubo Rubik, lightpainting, telas aéreas, danza urbana, jam, campamento romano, rocódromo, bebidas sin alcohol, sorteos, diseño e impresión en 3D, drones, electrolab o redacción de currículums entre otros. Expojoven 2026 también incluye una zona gastronómica con food truck y de relax.

Esta feria juvenil ocupará toda la jornada del 21 de noviembre y abrirá sus puertas a todos los jóvenes de León y a todos los que se quieran acercar al Palacio de Exposiciones. "Después de 36, no podemos dudar de que esta feria del asociacionismo juvenil ya es una referencia para nuestros jóvenes", ha recalcado Vera López.

XXXVI FERIA DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL

La Feria del Asociacionismo Juvenil es el germen de Expojoven. En ella participarán quince entidades juveniles con sede en la ciudad de León que desarrollarán distintas actividades y talleres a lo largo de la jornada. Estas asociaciones mostrarán su trabajo y su labor más joven, solidaria, activa y comprometida.

Asimismo, Espacio Idioma estará presente en Expojoven bajo la denominación 'La calle del idioma', en la que participarán siete entidades relacionadas con el aprendizaje de idiomas y la realización de diversos talleres. Espacio Idioma es un evento en el que padres, familias, estudiantes, profesionales y ejecutivos pueden solicitar asesoramiento de expertos sobre la realización de estudios en el extranjero o para introducir a los jóvenes en el aprendizaje de idiomas en los campamentos de España o en las academias de idiomas de la ciudad de León.

FERIA DEL CÓMIC Y DEL LIBRO JUVENIL

Al mismo tiempo, el evento albergará la Feria del cómic y del libro juvenil, pensada para fomentar la lectura y el amor por los libros entre los jóvenes y en la que participarán siete librerías. Habrá cuatro presentaciones: el libro de la Asociación Juvenil Enróllate '12 Urracas de León', el proyecto 'Cazurronics', la revista 'Amalgama' y la programación cultural de la Librería Literatessen.

Finalmente, tendrá lugar Expoactiva, una zona dedicada a empresas, escuelas, instalaciones y entidades de tiempo libre que contará con una zona destinada a los viajes de fin de estudios; Expoeduca, salón de los centros educativos; Expo Ocio Digital, un espacio con los juegos y videojuegos más demandados; ExpoFest: by Monoloco y 0 Manía, con la actuación de tres grupos y tres DJs de 45 y un corro de aluches organizado por la Federación de Lucha Leonesa.