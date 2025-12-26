La exposición '100 años de magia' reúne en Segovia 50 carteles anuncio de espectáculos mágicos de los siglos XIX y XX

El mago y organizador de la muestra, Iván Asenjo (de espaldas), comenta con el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, algunos carteles de la exposición. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición '100 años de magia' se ha inaugurado en la Sala Expresa de La Cárcel_Centro de Creación, con 50 carteles anuncio de espectáculos mágicos de los siglos XIX y XX, como apertura del ciclo 'Segovia, Ciudad de los artificios mágicos' que tendrá lugar en este recinto cultural.

Se trata de una muestra que reúne 50 reproducciones de carteles reales de espectáculos de magia que se anunciaron en Estados Unidos, París, Londres, Viena y otras ciudades, a lo largo de los siglos XIX y principios del XX, con artistas de la talla de Houdini, Roger Houdin, Nicola, y varias magas de la época.

El mago organizador de la exposición y del ciclo, Iván Asenjo, ha destacado la importancia de las mujeres en los primeros años de la magia moderna, donde "interpretaban números más cercanos a la cabalística, la adivinación, en un papel de medium, de adivinadoras del futuro".

La exposición propone un viaje visual e histórico por la evolución del ilusionismo que también muestra la evolución de los estilos artísticos de los carteles, que a lo largo del final de siglo XIX y su paso al XX fueron captando el interés de destacados dibujantes y diseñadores que intervinieron en la realización de estas obras de arte.

La colección expuesta es parte del conjunto de facsímiles y originales del mago Juan Mayoral, que ha cedido para esta edición este medio centenar de obras a través de las que se ve, como ha indicado el mago segoviano Iván Asenjo, "la transformación de la magia, desde la figura del mago oriental, el demonio, los diablos... hacia el mago moderno, vestido de frac, con la mujer como partenier, con otros trucos que dejan atrás el esoterismo y entran en la magia actual".

La muestra pone el foco especialmente en el periodo comprendido entre 1880 y 1930, considerado la edad de oro del ilusionismo, cuando la magia vivió una etapa de enorme popularidad y sofisticación.

Junto al mago Iván Asenjo ha inaugurado la exposición el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, que ha destacado la importancia social que tuvieron estos carteles en su momento, como medios de comunicación "que eran pegados en muros, tapias, sobre costados de camiones... Eran el medio informativo de la época".

La exposición '100 años de magia' podrá visitarse durante el fin de semana en la sala Expresa, en horario de 12.00 a 14.00 horas, fuera de los horarios de las actuaciones del ciclo de magia dentro del que se incluye la exposición.