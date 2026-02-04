Una exposición en el Cultural Provincial de Palencia recorre la obra del pintor José Belmonte a través de 39 obras

Inauguración de la exposición del pintor palentino José Belmonte en el Centro Cultural Provincial. - DIP PALENCIA

PALENCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Provincial de Palencia acoge desde este miércoles la exposición del pintor palentino José Belmonte Saavedra, bajo el título 'Pasijes imaginados' que hace un recorrido por la obra de este artista a través de 39 de sus obras.

La diputada de Acción Cultural, Patricia Pérez y el propio José Belmonte Saavedra han inaugurado esta muestras que se podrá visitar hasta el próximo 1 de marzo.

La muestra ofrece un recorrido por la obra de este artista a través de las 39 obras expuestas, realizadas con la técnica de acrílico, donde el color, la luz y la atmósfera "se convierten en protagonistas de una visión del paisaje tan personal como profundamente evocadora".

El escritor Julián Alonso ha sido el encargado de poner palabras a la obra de José Belmonte Saavedra, en un prologo en el que explica que se trata de una exposición de paisajes "pero no una como tantas otras, pues requiere ser contemplada con los ojos bien abiertos, porque aporta una visión nueva de algo tan cambiante como es la atmósfera" de lo que e ver cuando se sale al campo, lo que resulta "sin duda muy gratificante".

Belmonte Saavedra es un pintor que cuenta con una larga trayectoria de investigación pictórica y desde hace años desarrolla una mirada profundamente personal sobre el paisaje, y se mueve entre el impresionismo y el expresionismo.

Asimismo, José Belmonte Saavedra rehúye la adscripción a escuelas, grupos o colectivos, y defiende una independencia creativa que define su obra, en la que el tratamiento del color es la herramienta fundamental con la que el pintor construye la profundidad en espacios aparentemente desolados por la ausencia de figuras humanas.

La exposición se podrá visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17 a 21 horas en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Provincial. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.