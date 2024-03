La exposición 'Dramaturgia poliédrica' destaca la "relevancia artística y humana" de la Semana Santa de Valladolid

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Dramaturgia poliédrica. Cuatro décadas de pasión fotográfica', la nueva exposición de la Sala de la Pasión de Valladolid, busca destacar la "relevancia artística y humana" de la Semana Santa de la ciudad.

Así lo ha señalado el comisario de la exposición, Julio César García, en la inauguración de la muestra, a la que, además, han asistido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas y el autor de la muestra, Chema Concellón.

En este marco, el autor ha explicado que ha tratado de mostrar el aspecto "más íntimo", a lo que ha añadido que esto lo siente cuando se pone detrás de una cámara y delante de una escena "tan grandiosa y sobrecogedora".

Igualmente, el autor ha sostenido que mediante esta exposición, que se ha gestado desde hace dos o tres años, pretende transmitir una "retrospección para volver al pasado".

En este sentido, Vegas ha asegurado que "una fotografía es el testimonio histórico de la Semana Santa de Valladolid, de tal forma que se puede percibir la labor de todos".

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha manifestado que la capital es una ciudad "de dramaturgia y poliédrica", a lo que ha añadido que los vallisoletanos viven inmersos en un "gran teatro que tiene diversos puntos de vista y distintas formas de acercarnos entre nosotros".

Así, ha aseverado que la muestra expresa de manera "clara" las distintas perspectivas "que atisba el drama de la pasión y resurreción de Jesucristo en Valladolid".

"He salido de mi zona 'confort' para evitar el paso universal, los 35 milímetros e ir arriesgando a un formato cuadrado que no siempre soportaba el recorte", ha trasladado el fotógrafo, que ha añadido que ha tratado de "no perder la armonía y la composición".

Además, ha aclarado que la decisión del blanco y negro es algo "muy premeditado" para desposeerlas "de cualquier aspecto que pudiera distraer al espectador del mensaje que quería anunciar".

"Espero que sea de su agrado y que sea un éxito, tanto para la Semana Santa de Valladolid como para el propio Ayuntamiento por la apuesta firme que ha hecho", ha apuntado Concellón.

EJES TEMÁTICOS

Concellón ha organizado la exposición en torno a cuatro ejes temáticos 'Proscenio', 'Protagonistas', 'Figurantes' y 'Atrezo', concebidos como "cuatro puntos indivisibles de un drama sacro, la Semana de la Pasión".

'Proscenio', establece un paralelismo entre el espacio escénico en el que se desarrolla la acción dramática del teatro y los lugares de la ciudad que reciben las procesiones.

El segundo apartado, 'Protagonistas', destaca las tallas que cada año abandonan sus templos y museos para procesionar.

Además, la parte de 'Figurantes' está protagonizada por aquellos cofrades enmascarados que acuden a la cita de su hermandad, así como niños y 'manolas'.

Por último, 'Atrezo' cierra el recorrido con un capítulo dedicado a los objetos, piezas de utilería a vestuario que son una seña de identidad de las cofradías y que completan la puesta en escena de cada procesión.