La exposición 'Esencial, Alma y Oficio' muestra en Palencia la raíz de la artesanía de la mano de Foacal

Inauguración de la exposición ‘Esencial, Alma y Oficio’ - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Esencial, Alma y Oficio' muestra en Palencia la raíz de la artesanía en la región a través de 48 piezas representativas de diferentes oficios tradicionales procedentes de talleres de las nueve provincias.

La sala de exposiciones y el vestíbulo de la Biblioteca Pública de Palencia acoge esta muestra, organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), que puede visitarse hasta el 26 de septiembre.

Los oficios tradicionales representan la raíz más profunda de la artesanía y son un vínculo vivo y directo con la memoria de los territorios y la transmisión de saberes, tal y como ha destacado el presidente de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León Foacal, Miguel Ángel Tapia, durante la inauguración de la exposición en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés.

En Castilla y León, estos oficios forman parte de la historia material de pueblos, comarcas y comunidades.

La exposición presenta algunos de los oficios tradicionales como una base imprescindible para entender la artesanía contemporánea, ha detallado.

La muestra reúne piezas vinculadas con los oficios tradicionales y el patrimonio, pero también trabajos relacionados con el arte, el diseño, la moda, la arquitectura, la ilustración, las artes escénicas y la creación audiovisual.

El recorrido propone así una mirada alejada de la idea de la artesanía como una actividad exclusivamente ligada al pasado y pone el foco en la autoría, el conocimiento técnico y la capacidad de los talleres para dialogar con los lenguajes actuales.

Entre las propuestas se encuentran escultura, joyería, mobiliario, indumentaria, ilustración, instrumentos musicales y objetos de uso cotidiano.

Conviven técnicas transmitidas durante generaciones con procesos que incorporan herramientas digitales, investigación de materiales y colaboraciones con otras industrias creativas.