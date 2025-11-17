Una exposición recoge en Soria la obra de 20 artistas de las ciudades machadianas sobre 'Los colores de Machado'

SORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Gaya Nuño recoge desde este jueves 20 de noviembre y hasta el 31 de enero una exposición colectiva con obras realizadas por 20 artistas de las ciudades machadianas sobre 'Los colores de Machado'.

La concejal de cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto a algunas de las artistas y promotoras del proyecto, han presentado este lunes esta muestra de pintura que se inspira en los poemas de Machado para a través de los colores que cita el poeta.

Cada una de las 20 obras son de un artista diferente, con tres artistas sorianas y siete del resto de ciudades de la red machadiana y el objetivo de la muestra es fortalecer vínculos y de poder rotar la muestra en los diferentes escenarios.

Cristina Ortega, Azahara del Campo, Isis Gayo y Miriam Tello son las componentes del proyecto cultural y artístico La Casa de la Juana del Casino Amistad Numancia, y son las promotoras de esta actividad colectiva.

Gayo ha señalado que trata "no solo de hablar de su legado, sino de mirarlo con los ojos de hoy". En este sentido, la artista ha señalado que se ha elegido la pintura "por su universalidad" ya que el poemario machadiano recoge el colorido de los paisajes que relató como si fuera "un pintor impresionista".

Además de la exposición también habrá otro tipo de actividades paralelas como charlas. El cartel, diseñado por Miriam Tello, es una propuesta de intenciones, ya que se han catalogado todas las alusiones de color de Machado, con una paleta cromática que refleja porcentualmente los colores más utilizados. Así, han matizado que, aunque el punto de partida son los colores, cada artista hará su interpretación personal.