Una exposición rememora en Valladolid la vida "audaz" de la escritora y editora Emilia Serrano, 'La Baronesa de Wilson'

Inauguración de la exposición sobnre la Baronesa de Wilson. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de Las Francesas de Valladolid acoge la muestra 'Baronesa de Wilson. Una vida increíble', dedicada a una de las vidas más singulares, audaces e internacionales del siglo XIX, la de Emilia Serrano.

La exposición ha sido inaugurada por la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho; la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y la comisaria de la muestra, Pura Fernández, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La propuesta, que puede visitarse con entrada gratuita hasta el 21 de junio, recupera y reivindica la figura de Emilia Serrano, escritora, editora, empresaria, viajera incansable y protagonista de su propio mito, que desafió las convenciones de su tiempo y construyó "una identidad de leyenda" que le permitió abrirse paso entre Europa y América cuando la vida pública estaba vetada a las mujeres.

La muestra reúne fotografías, documentos oficiales, cartas, tarjetas postales, retratos, versos, publicaciones periódicas, objetos de época de instituciones como el Museo del Traje o el Museo del Romanticismo, piezas de las colecciones arqueológicas que acumuló en sus viajes o recreaciones de escenas de su biografía que permiten seguir los pasos de una mujer que convirtió el viaje y la escritura en forma de vida.

Entre las piezas expuestas destacan también escritos dedicados por su amante, el poeta José Zorrilla; así como ejemplares de libros de su autoría o revistas fundadas por ella que evidencian la amplitud de su producción literaria y la influencia de Emilia Serrano en los circuitos culturales y sociales de Europa y América Latina.

El recorrido expositivo comienza con una mirada a sus orígenes, marcados por el misterio y por las diferentes versiones que la propia Serrano ofreció a lo largo de su vida. La primera huella fiable de su existencia aparece en 1852, en un registro de pasajeros que la sitúa llegando sola a Londres con apenas 19 años.

Tan solo un año después, su nombre reaparece en un documento oficial que la vincula a una fuga como amante de José Zorrilla. El encuentro entre el célebre escritor y Emilia Serrano marca un punto de inflexión en su vida. De esta relación nace una hija, Margarita Aurora (1854-1858), y una estrategia vital: la construcción de identidades.

Bajo el nombre de Leila, como Zorrilla la nombra en los versos que le dedica, Serrano crea una máscara que le permite moverse entre la visibilidad y el anonimato.

Emilia Serrano pronto crea la identidad por la que sería conocida, la de Baronesa de Wilson, viuda ficticia de un noble al que atribuía la paternidad de su hija. En un mundo dominado por hombres, la adopción de un título le otorgaba la autoridad y la respetabilidad necesarias para desarrollar la intensa actividad editorial y literaria que la convirtió en una figura influyente en el ámbito cultural y en la sociedad de su tiempo.

La exposición presta especial atención a su producción literaria, su trabajo editorial y la influencia que cosechó en círculos culturales, pero también políticos, de Francia, España y América Latina.

Durante su estancia en París en la década de 1850 se relaciona con figuras como Alphonse de Lamartine, George Sand o Alejandro Dumas, de quien fue representante para la gestión de los derechos de traducción al español de su obra, adelantándose a la figura de agente literaria.

En este periodo funda La Caprichosa (1857-1861), revista de moda y cultura de éxito internacional -la propia emperatriz Eugenia de Montijo se convierte en su primera suscriptora-. Su etapa parisina concluye, marcada por conflictos judiciales, con su regreso a España a finales de 1859 no para ocultarse, sino para reinventarse.

Pronto consolida su presencia en los círculos culturales y monárquicos con obras como Alfonso el Grande (1860), poema histórico dedicado a Isabel II; la creación de la revista La Nueva Caprichosa (1861) o manuales educativos como Almacén para señoritas (1860), obra de gran éxito que tuvo más de quince ediciones.

A partir de 1864 inicia una intensa etapa americana con seis viajes a lo largo de décadas. Para poder moverse con libertad, construye una nueva identidad social que le permite acceder a espacios vedados a las mujeres de su tiempo. Así, establece relaciones con figuras políticas, como el presidente mexicano Porfirio Díaz o el salvadoreño Rafael Zaldívar.

Sus obras alcanzan una notable difusión en todo el continente, con títulos como Las perlas del corazón (1875) declarados como lectura escolar en varios países. Además, funda y dirige periódicos en México, Perú o Cuba; mientras continuaba con su trabajo editorial en España, con publicaciones como El último figurín en Madrid (1871-1872).

Emilia Serrano desempeñó un papel fundamental en la visibilización de otras mujeres de su tiempo, recopilando y difundiendo la vida de creadoras destacadas del mundo hispanoamericano con libros como América y sus mujeres (1890).