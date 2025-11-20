Una exposición repasa los 25 años de los Servicios para Personas con Discapacidad de Diputación de Valladolid

Expisición sobre la red de servicios para personas con discapacidad de la Diputación que se puede ver en el palacio Pimentel. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El patio del Palacio de Pimentel acoge la exposición conmemorativa del 25 aniversario de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad, que está formada por diez paneles divulgativos para dar a conocer el trabajo que se ha realizado en esto años para acercar recursos, apoyos y oportunidades a las personas con discapacidad que viven en el medio rural.

La muestra lleva por título '25 años apoyando a las personas con discapacidad de la provincia de Valladolid' y puede visitarse de forma gratuita en el patio del Palacio de Pimentel, ubicado en la calle Angustias.

A través de fotografías históricas, testimonios, datos de actividad e infografías, los paneles ofrecen un recorrido por la evolución de la Red, desde sus orígenes, pasando por su modelo organizativo, los servicios que presta como atención especializada, actividades comunitarias, programas de inclusión y el apoyo a familias, y los avances que se han logrado durante estas dos décadas y media de trabajo continuado.

La exposición pretende no solo celebrar esta trayectoria, sino también poner en valor el impacto social de un modelo pionero en Castilla y León, comprometido con garantizar que las personas con discapacidad de los entornos rurales tengan acceso a los mismos derechos, recursos y servicios que quienes viven en zonas urbanas.

La Red Integrada de Atención a Personas con Discapacidad tiene el objetivo de constituirse como una red accesible de apoyos para que las personas con discapacidad del ámbito rural de Valladolid puedan mejorar su proyecto vital y su calidad de vida. Atiende a personas tanto con discapacidad intelectual como con enfermedad mental grave o prolongada.

La Red se organiza en tres tipos de servicios: talleres ocupacionales o prelaborales, centros de día y viviendas tuteladas, todos ellos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas e, indirectamente, de sus familias.

Para ello cuenta con 70 profesionales que atienden directamente los diferentes centros de la Red y un presupuesto para 2024 de 2,4 millones euros. La Red atiende a 214 usuarios en los 17 centros que la componen en la actualidad: 4 orientados a personas con enfermedad mental grave, todos ellos talleres prelaborales (Medina de Rioseco, Peñafiel, Rueda y Tudela de Duero), y 13 están dirigidos a personas con discapacidad intelectual: 9 talleres ocupacionales (Cigales, Íscar, Medina de Rioseco, Mojados, Nava del Rey, Peñafiel, Tordesillas, Tudela de Duero, Villalón de Campos), 1 centro de día en Villalón de Campos y 3 viviendas tuteladas (Nava del Rey, Peñafiel y Villalón de Campos). A ellos se unirá próximamente una nueva vivienda tutelada en Tordesillas.