El expresidente de Vox Ávila justifica su dimisión y denuncia "intereses personales" en la candidatura a la Cortes

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Vox Ávila, David Castrejón, ha justificado su dimisión en la repetición de José Antonio Palomo como cabeza de lista a las Cortes por la formación y ha afirmado que mantiene "un total desacuerdo con su candidatura".

Castrejón, en una carta dirigida a los medios de comunicación en la que explica los motivos de su dimisión y la de "gran parte del órgano ejecutivo" de la formación en la provincia, ha asegurado que se trata de "un candidato perjudicial para el equipo de Vox y sobre todo para la provincia de Ávila".

Asimismo, ha manifestado que su decisión la ha tomado porque, "por valores y ética", no puede avalar una candidatura "basada en intereses personales que no van a situarse a la altura de Ávila".

En la carta, también ha criticado la "deficiente formación académica" del candidato, así como su "pésimo nivel de trabajo a la hora de recorrer la provincia para escuchar al ciudadano y atender a sus necesidades" y ha asegurado que ha observado "una falta empatía hacia los abulenses".

Castrejón ha indicado que la candidatura finalmente ha quedado compuesta por miembros que mantienen "discordia" con el número uno y ha detallado que inclusive el concejal de Arévalo, presente en dicha candidatura, el 19 de noviembre firmó un manifiesto junto a otros cinco concejales en el que expresaba una "oposición rotunda" a que el procurador volviese a encabezar la lista, "llegando a descifrar que tomaba la negativa de realizar campaña en el municipio de Arévalo".

PROYECTO "INVIABLE"

Además, ha señalado que otros miembros de la candidatura han enviado de forma interna al partido un mensaje en el que daban a conocer que si se volvía a poner el mismo candidato, el proyecto "se hacía inviable y por coherencia era imposible continuar trabajando".

En otro punto del escrito, ha subrayado que "algunos miembros de la candidatura no son afiliados al partido", lo que, a su juicio, deja "en evidencia su compromiso hacia el proyecto de Vox y hacia el ciudadano abulense".

También ha advertido de que "en la candidatura no aparece ningún candidato que resida en el partido judicial de Arenas de San Pedro" y considera que se ha dejado a 33.000 ciudadanos "sin voz" en el Valle del Tiétar.

Por todo ello, ha explicado que han presentado su dimisión el presidente, vicepresidente, secretario provincial y jurídico y ha añadido que "otros dos miembros de la gestora no presentaron su dimisión de forma oficial pero sí de forma interna especificaron un total desacuerdo con el candidato impuesto desde Madrid".

Finalmente, el expresidente de Vox Ávila ha advertido de que "Vox corre el peligro de perder el escaño en la provincia de Ávila" y que pasará a obtener el cuarto procurador el Partido Popular.

