Extinguido un fuego en la ladera del cerro de San Miguel, en la capital

BURGOS 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido un incendio que se declaró en la tarde de este viernes en la ladera del cerro de San Miguel, en Burgos capital, en una zona relativamente próxima a la calle San Francisco.

Según han informado los Bomberos del Ayuntamiento, que han intervenido en la zona durante varias horas, no han corrido peligro viviendas ni personas.

El incendio se situaba en la ladera del cerro de San Miguel y se ha iniciado a las 15.36 horas de este viernes. En ningún momento la Junta ha decretado índice de gravedad potencial.

El fuego ha quedado extinguido a las 19.13 horas y se investigan las causas de su origen.