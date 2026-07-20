Extinguido el gran incendio de Ribota de Sajambre (León) tras arrasar 551 hectáreas

Varios bomberos se preparan para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre (León). - Xuan Cueto - Europa Press

LEÓN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fuego de Ribota de Sajambre (León) se dio por extinguido en el día de ayer y se considera como gran incendio tras arrasar 551 hectáreas.

El incendio, provocado por rayos, se originó el pasado día 26 de junio en una zona cercana al límite con el Principado de Asturias a las 9.30 horas y en él trabajaron numerosos medios de extinción leoneses y asturianos, entre ellos varios técnicos; numerosos agentes medioambientales y helicópteros; cuadrillas helitransportadas y de tierra, así como bomberos asturianos y de la Diputación leonesa.

El fuego se dio por extinguido a las 16.11 horas del día de ayer tras haber arrasado 51 hectáreas de matorral y 500 hectáreas de pasto, según la plataforma de la Junta Inforcyl.

El incendio se elevó a Índice de Gravedad Potencial(IGR) 1 el pasado 4 de julio al requerir medidas de protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal y previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo, así como poder suponer un impacto relevante en el patrimonio de la zona. Ese mismo día provocó el corte de la N-525 en el kilómetro 127, dentro del término municipal de Oseja de Sajambre, debido al humo.

El día 5 de julio se elevó a IGR 2 y se produjeron desprendimientos en la zona, lo que provocó el corte total de la N-625, en el kilómetro 125. Además, fue necesario confinar a la población de Ribota de Sajambre hasta el día siguiente.

Dos días después, el 7 de julio, Castilla y León y Asturias crearon mando único al llegar el peligro al Principado y ese mismo día el fuego se rebajaba a IGR 1.

Los trabajos de extinción presentaban una gran dificultad, al tratarse de una zona con pendiente elevada, que impedía el trabajo terrestre y dificultaba descargas aéreas por peligro de desprendimientos.