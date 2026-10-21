Extinguido un incendio en una nave agrícola en Matalebreras (Soria) con gasoil, aceite y neumáticos

Los bomberos de la Diputación de Soria intervienen en un incendio en una nave de Matalebreras. - DIPUTACIÓN

SORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación de Soria han extinguido un incendio originado esta mañana en una nave agrícola de la localidad de Matalebreras, en cuyo interior había depósitos de gasoil, aceite y neumáticos.

La rápida actuación de los efectivos ha permitido proteger la vivienda aledaña y controlar el incendio mediante el uso de espuma, según han informado desde la Institución Provincia.

El 1-1-2 ha recibido sobre las 10.30 horas el aviso del incendio. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación formada por dos bomberos y un cabo, con dos autobombas pesadas.

Los bomberos, al llegar al lugar, se han encontrado el incendio potenciado al arder el gasoil, el aceite y los neumáticos. La prioridad de la intervención ha sido proteger la vivienda aledaña, por lo que se ha aislado rápidamente del foco principal del incendio.

Posteriormente, los efectivos han centrado sus esfuerzos en controlar el fuego en el otro lado de la nave, utilizando espuma debido a la presencia de gasoil, aceites y neumáticos en combustión.

Una vez controlado el incendio, las tareas se están centrando en rematar la extinción y enfriar toda la edificación.