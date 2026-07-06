Extinguido el incendio de Sena de Luna (León) tras calcinar 147 hectáreas

Situación del incendio de Sena de Luna el pasado 2 de julio. - JCYL

SENA DE LUNA (LEÓN), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado de que se da por extinguido el incendio que afectaba a la zona de Sena de Luna desde el pasado 1 de julio y que ha calcinado 147 hectáreas de superficie arbolada, de matorral y pastos, según datos disponibles en la web de información sobre incendios forestales, Inforcyl.

El incendio se inició por causa accidental en la noche del pasado 1 de julio y ha quedado extinguido a las 16.48 horas de este lunes.

En la tarde del pasado jueves, 2 de julio, se declaró el índice de gravedad 1 ante la previsión de necesitarse más de 12 horas para estabilizarlo y por afecciones leves a infraestructuras, en este caso la autopista AP-66. Ya en la jornada del viernes la gravedad se rebajó a nivel 0.

Según los datos de perimetración, se estima que las llamas han calcinado 60 hectáreas arboladas, 47,2 hectáreas de matorral y 40 de pastos, para sumar un total de 147,2 hectáreas afectadas.