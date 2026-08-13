Extinguidos dos incendios intencionados en La Utrera y Cifuentes de Rueda (León) tras calcinar 450 hectáreas

LEÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguidos dos incendio forestales causado de forma intencionada en las localidades leonesas de La Utrera y Cifuentes de Rueda que han afectado a unas 450 hectáreas de superficie forestal.

El incendio de La Utrera se originó el pasado 28 de julio a las 14.45 horas y alcanzó el Índice de Gravedad (IGR) 2 una hora más tarde, sobre las 15.30 horas.

En concreto, de las 150 hectáreas arrasadas por las llamas en La Utrera, 100 fueron de matorral y 50 de superficie arbolada, según los datos de la plataforma de incendios Inforcyl recogidos por Europa Press.

Por otra parte, la Administración autonómica ha informado de que se ha dado por extinguido este jueves otro incendio forestal intencionado en la localidad leonesa de Cifuentes de Rueda que ha afectado a cerca de 300 hectáreas.

Este fuego se originó el pasado lunes a las 13.25 horas y se elevó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 15.43 horas. En el operativo para luchar contra las llamas trabajaron un total de 66 medios aéreos y terrestres.