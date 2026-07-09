Extinguidos los fuegos de Vega de Valcarce y Pradela (León), ambos declarados el 24 de junio

Imagen de archivo de las labores de extinción del incendio de Pradela (León).
Imagen de archivo de las labores de extinción del incendio de Pradela (León). - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 9 julio 2026 13:34
Seguir en

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguidos los incendios forestales que se declararon a causa de rayos el pasado 24 de junio en las localidades leonesas de Vega de Valcarce y Pradela, después de calcinar entre ambos más de 550 hectáreas de superficie, según los datos de la web de información sobre incendios forestales, Inforcyl.

Ambos fuegos han quedado extinguidos oficialmente a las 20.55 horas de este miércoles, 15 días después de su inicio.

El incendio de mayores dimensiones entre los dos ha sido el que afectó a la localidad de Pradela, perteneciente al municipio leonés de Trabadelo. Las llamas se iniciaron a las 21.25 horas del 24 de junio y llegó a declararse el índice de gravedad 2.

Ya el 30 de junio la Junta informó de la estabilización del incendio, que quedó controlado el día 2 de julio.

El fuego calcinó en Pradela un total de más de 336 hectáreas, 42,93 de ellas arboladas, 237,8 de matorral y 56,05 de pastos.

En el caso de Vega de Valcarce, las llamas se iniciaron a las 21.08 horas del miércoles 24 de junio y se llegó a declarar el índice de gravedad 1. En este caso la situación quedó estabilizada el 27 de junio y quedó controlada el pasado sábado, 4 de julio.

Las llamas calcinaron 223,85 hectáreas de superficie, de las cuales 113,46 eran arboladas; 4,3 de matorral y 106,1 de pastos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado