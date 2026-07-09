Extinguidos los fuegos de Vega de Valcarce y Pradela (León), ambos declarados el 24 de junio

Imagen de archivo de las labores de extinción del incendio de Pradela (León). - JCYL

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguidos los incendios forestales que se declararon a causa de rayos el pasado 24 de junio en las localidades leonesas de Vega de Valcarce y Pradela, después de calcinar entre ambos más de 550 hectáreas de superficie, según los datos de la web de información sobre incendios forestales, Inforcyl.

Ambos fuegos han quedado extinguidos oficialmente a las 20.55 horas de este miércoles, 15 días después de su inicio.

El incendio de mayores dimensiones entre los dos ha sido el que afectó a la localidad de Pradela, perteneciente al municipio leonés de Trabadelo. Las llamas se iniciaron a las 21.25 horas del 24 de junio y llegó a declararse el índice de gravedad 2.

Ya el 30 de junio la Junta informó de la estabilización del incendio, que quedó controlado el día 2 de julio.

El fuego calcinó en Pradela un total de más de 336 hectáreas, 42,93 de ellas arboladas, 237,8 de matorral y 56,05 de pastos.

En el caso de Vega de Valcarce, las llamas se iniciaron a las 21.08 horas del miércoles 24 de junio y se llegó a declarar el índice de gravedad 1. En este caso la situación quedó estabilizada el 27 de junio y quedó controlada el pasado sábado, 4 de julio.

Las llamas calcinaron 223,85 hectáreas de superficie, de las cuales 113,46 eran arboladas; 4,3 de matorral y 106,1 de pastos.