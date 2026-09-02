Fabero acoge desde mañana un curso de la ULE sobre inteligencia artificial, derechos humanos y soberanía digital

Enrique Javier Díez Gutiérrez, uno de los directores del curso 'Derechos Humanos, inteligencia artificial (IA) y soberanía digital: el futuro de la humanidad'. - ULE

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de Cursos de Extensión Universitaria 2026 de la Universidad de León (ULE) ha dispuesto la celebración en la localidad de Fabero de una propuesta titulada 'Derechos Humanos, inteligencia artificial (IA) y soberanía digital: el futuro de la humanidad', que desarrollará sus sesiones los días 3, 4 y 5 de septiembre en Fabero.

Se trata de una iniciativa que tiene el objetivo de analizar críticamente el impacto de la IA en los sistemas educativos europeos y mundiales, identificar los riesgos de dependencia estructural, 'tecnofeudalismo', para proponer modelos alternativos orientados al bien común, la justicia social y los derechos digitales.

Desde la dirección del curso, a cargo de Enrique Javier Díez Gutiérrez, Juan Ramón Rodríguez Fernández y Jonatan Rodrigues Pérez, se apunta a la necesidad de construir una 'soberanía digital educativa' frente al avance del capitalismo digital.

Con este programa se busca dotar a los participantes de herramientas para la evaluación crítica de los discursos tecnosolucionistas y las relaciones de poder en el ecosistema virtual, mediante la promoción de valores esenciales relacionados con la paz, la convivencia, el respeto, la democracia y el compromiso con la justicia social digital, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El curso prestará especial atención a cómo diseñar estrategias e infraestructuras públicas digitales emancipadoras que eviten la sumisión tecnológica. El programa contempla 25'5 horas lectivas (17 horas de conferencias presenciales y 8'5 de trabajo personal de los alumnos), y dará a los participantes la posibilidad de reconocer 1'2 créditos ECTS.

CONFERENCIAS Y MESAS

Entre los ponentes internacionales y nacionales que participarán en el curso se encuentra María José Rodríguez-Rejas, autora de 'Guerra cognitiva y cultural'; Mauro-Rafael Jarquín-Ramírez (UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México), coautor junto a Díez Gutiérrez del libro 'Soberanía Digital Educativa' y la periodista Montserrat Boix Piqué, delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE y creadora de 'Mujeres en Red'.

La jornada inaugural comenzará mañana a las 16.00 horas con la participación de la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez Ramón. Las sesiones académicas se compaginarán con diversas mesas de comunicaciones donde algunos de los propios inscritos defenderán sus trabajos de investigación.

El curso se ha podido organizar gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Fabero, el programa Erasmus y el Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE.

El plazo de inscripción aún permanece abierto para estudiantes, profesionales de todas las especialidades y público en general. La matrícula tiene un precio de 20 euros y se puede realizar a través de la web de Extensión Universitaria de la ULE.