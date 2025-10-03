La Facultad de Económicas y Empresariales de la ULE acoge a partir del 7 de octubre las jornadas 'EconoCINE 7.0'

Archivo - Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE). - EUROPA PRESS - Archivo

El Grupo de Innovación Docente EComArte (Economía, Comunicación y Arte) de la Universidad de León (ULE), con la colaboración del departamento de Economía y Estadística, ha organizado las jornadas 'EconoCINE 7.0', bajo el título 'Inteligencia Artificial y futuro social: ¿Progreso o distopía?', que se iniciarán el próximo día 7 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Los organizadores del evento han explicado que estas jornadas tratan de hacer reflexionar sobre acontecimientos económicos que se producen en determinados contextos temporales y geográficos a través del visionado de películas.

El programa contempla la presentación y proyección de tres películas, que irán seguidas de debates y cuestionarios, con el objetivo de que los estudiantes logren identificar la dimensión económica de los acontecimientos expuestos en dichas proyecciones y comprendan la realidad socioeconómica como un fenómeno complejo que se puede explicar de diversas formas, en función del contexto en que se produzca y de los intereses de los distintos agentes involucrados.

Los principales destinatarios son los alumnos de los grados y máster que se imparten en la Facultad, así como estudiantes de otras disciplinas como los grados de Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos o Trabajo Social, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Además de estos objetivos, el formato de las jornadas pretende "alejarse de la clase tradicional expositiva y propiciar la participación del alumnado en la construcción de su saber, a través de la formulación y comunicación de juicios personales sobre los problemas económicos, y valorando la diversidad de opiniones".

Las películas seleccionadas para las jornadas son 'Her' , del director Spike Jonze cuyo tema central es la interacción entre la naturaleza social y afectiva del ser humano y la Inteligencia Artificial (IA); 'Yo, robot' de Alex Proyas, que aborda la rebelión de las máquinas y, finalmente, el documental 'El dilema de las redes sociales', del director Jeff Orlowski, que trata sobre los riesgos que plantea la IA para la democracia.

Las proyecciones tendrán lugar los días 14 de octubre, 4 de noviembre y 9 de diciembre, respectivamente, a partir de las 16.30 horas en el Salón de Grados de la facultad y contarán con una introducción previa y un debate posterior. Después, el alumnado participante dispondrá de una semana para dar respuesta a un cuestionario sobre la película.

El plazo para formalizar la inscripción (gratuita) permanecerá abierto hasta el próximo lunes 6 de octubre y se podrá realizar a través de la página web de Extensión Universitaria de la ULE.