Fallece ahogado un varón de 51 años en una piscina comunitaria de Ávila

ÁVILA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 51 años ha fallecido en una piscina de uso privado en la capital abulense, según han precisado este lunes fuentes de la Policía Nacional.

El suceso se produjo el pasado sábado, 27 de junio, y el cadáver del fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia forense, con el fin de esclarecer la causa y las circunstancias del suceso.

Asimismo, se dio cuenta a la Autoridad Judicial competente y por el momento no se facilitarán más datos hasta que lo autorice el Juzgado.