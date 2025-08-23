Mañueco, conmocionado por la muerte del joven ciclista en un fatal accidente durante la Vuelta Ribera del Duero

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su conmoción tras conocer la noticia del fallecimiento de un joven ciclista en un fatal accidente durante la celebración de la novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero.

"Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español", ha trasladado el líder autonómico en un mensaje publicado en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press.

En la jornada del domingo, la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos), por lo que ha invitado a la ciudadanía a unirse a este acto.