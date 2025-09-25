Fallece el conductor de un turismo en una salida de vía en la A-6, en Tiedra (Valladolid)

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años cuya identidad no ha sido facilitada ha fallecido esta mañana como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en el término vallisoletano de Tiedra, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha registrado poco antes de las 10.11 horas, que es cuando el 112 ha recibido una llamada que informaba de la salida de vía de un turismo que había dado varias vueltas de campana en el kilómetro 211 de la A-6, en Tiedra, sentido Coruña, donde había resultado herido el conductor, quien se encontraba en el interior del mismo.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de 60 años que ha sido trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Según informa Sacyl, posteriormente el herido ha fallecido en el hospital.