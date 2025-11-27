Fallece Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos

La capilla ardiente con el féretro quedará instalada en la capilla de la Casa de la Iglesia desde las 9.00 horas del sábado

Archivo - Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: jueves, 27 noviembre 2025 21:04

   BURGOS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El arzobispo emérito de Burgos Francisco Gil Hellín, nacido en La Ñora (Murcia) el 2 de julio de 1940, ha fallecido en la tarde de este jueves en la capital murciana, donde últimamente residía.

   Realizó sus Estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Murcia entre 1957 y 1964 y obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma entre 1966 y 1968.

   Además, estudió Teología Moral en la Pontificia Academia San Alfonso de Roma entre los años 1969 y 1970 y se doctoró en Teología por la Universidad de Navarra en 1975.

   Ejerció como canónigo penitenciario en Albacete entre 1972 y 1975 y en Valencia de 1975 y 1988 y fue subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede de 1985 a 1996.

   También fue profesor de Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia (1975-1985); también en el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y Familia (Roma, 1985-1997) y en el Pontificio Ateneo de la Santa Cruz en Roma (1986-1997).

