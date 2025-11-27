Fallece Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos

Archivo - Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo emérito de Burgos Francisco Gil Hellín, nacido en La Ñora (Murcia) el 2 de julio de 1940, ha fallecido en la tarde de este jueves en la capital murciana, donde últimamente residía.

Realizó sus Estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Murcia entre 1957 y 1964 y obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma entre 1966 y 1968.

Además, estudió Teología Moral en la Pontificia Academia San Alfonso de Roma entre los años 1969 y 1970 y se doctoró en Teología por la Universidad de Navarra en 1975.

Ejerció como canónigo penitenciario en Albacete entre 1972 y 1975 y en Valencia de 1975 y 1988 y fue subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede de 1985 a 1996.

También fue profesor de Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia (1975-1985); también en el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y Familia (Roma, 1985-1997) y en el Pontificio Ateneo de la Santa Cruz en Roma (1986-1997).