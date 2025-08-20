Fallece un hombre de 43 años en un accidente de quad en Almajano (Soria)

SORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 43 años ha perdido la vida este miércoles tras sufrir un accidente de quad en el término municipal de Almajano (Soria), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido a las 8.38 horas, cuando se ha alertado de la salida de vía de un quad en la carretera SO-P-1206, en la salida hacia Cirujales, donde el vehículo se precipitó por un desnivel. En el siniestro ha quedado atrapado el conductor.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Soria, así como una UVI móvil, aunque los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del varón.