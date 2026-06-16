Fallece un hombre 85 años al ser aplastado por un ascensor cuando se encontraba en el foso de un edificio de Burgos

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112

BURGOS, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 85 años ha fallecido esta mañana tras ser aplastado por un ascensor cuando se encontraba en el foso de un edificio de la capital burgalesa, en concreto en el barrio de Gamonal, y el elevador ha descendido, según han informado fuentes municipales y del Servicio 1-1-2.

El suceso se ha producido en torno a las 9.15 horas de este martes, cuando la víctima se encontraba en el foso de un ascensor por causas que aún se desconocen y la cabina ha bajado, lo que ha provocado que el varón haya resultado aplastado.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado los efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y los Servicios de Emergencia.

Una vez allí, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del anciano en el propio lugar del suceso posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, se ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para prestar atención a los familiares de la víctima.

Por su parte, los agentes de la policía han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las causas por las que el hombre se encontraba en el foso del elevador en el momento del siniestro.