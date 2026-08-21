Fallece Horacio Sevillano a los 99 años, el colegiado más veterano de ingenierosVA.

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Horacio Sevillano, Colegiado Veterano de ingenierosVA y el más antiguo de la institución, ha fallecido en Valladolid a los 99 años. Su pérdida supone para la organización colegial el adiós a un referente para la profesión de ingeniero durante más de seis décadas.

Sevillano estudió en Valladolid y se incorporó a ingenierosVA en 1959, iniciando así una trayectoria profesional estrechamente ligada a la ingeniería y a la industria. A lo largo de su carrera desempeñó, entre otras responsabilidades, el puesto de jefe de fundición de Endasa, donde desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito industrial.

Su relación con ingenierosVA, según destaca la entidad a través de un comunicado recogido por Europa Press, fue mucho más allá de su condición de colegiado. Sevillano se caracterizó durante años por su participación y presencia activa en las iniciativas organizadas por el Colegio, y mantuvo siempre un fuerte vínculo con la institución y con sus compañeros de profesión.

Ese compromiso fue reconocido de manera especial por ingenierosVA durante la Noche de ingenierosVA de 2019, cuando le rindió homenaje como su colegiado más antiguo. En aquel acto se puso en valor, además de su dilatada trayectoria profesional, su implicación y participación en la vida colegial.

Su presencia también quedó vinculada a otras actividades de ingenierosVA a lo largo de los años, como los Premios de la Industria en España, en los que participó junto a otros representantes del Colegio.

La trayectoria de Horacio Sevillano representa la de una generación de profesionales que contribuyeron al desarrollo de la industria española desde la ingeniería. Más de seis décadas de colegiación resumen una relación excepcionalmente longeva con ingenierosVA y con una profesión a la que dedicó buena parte de su vida.

El Colegio destaca especialmente su cercanía, su participación y su permanente disposición a formar parte de las actividades de la institución. Su figura queda así ligada a la historia de ingenierosVA y al recuerdo de varias generaciones de profesionales.