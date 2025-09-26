Fallece un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)

MURIEL (VALLADOLID), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha fallecido tras ser atropellado por un tractor en el municipio vallisoletano de Muriel, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido en torno a las 11.22 horas de este viernes en una finca del citado municipio. Hasta el lugar se ha desplazado un Equipo Médico de Atención Primaria del centro de salud y efectivos de la Guardia Civil.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento del joven en el lugar de los hechos.