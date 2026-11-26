Archivo - El magistrado José Luis Ruiz Romero, en un de los múltiples juicios que le tocó presidir a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Foto archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado vallisoletano José Luis Ruiz Romero, quien fuera presidente de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid durante veinte años, ha fallecido este jueves a los 68 años, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la familia.

Ruiz Romero colgó la toga en diciembre de 2023 tras cuatro décadas de ejercicio profesional. Ya entonces, en una entrevista a esta agencia, no dudó al ser interpelado sobre su primer pensamiento al dejar aparcado el mazo de juez. "Ha merecido la pena, sí", respondió de forma lacónica para, acto seguido, resaltar el cariño hacia sus compañeros de Sala y a los funcionarios de la sección con los que trabajó hasta ese momento, con mención especial a Ana, la funcionaria que falleció "casi allí mismo de forma repentina" y que, sin duda alguna, rememoró como uno de los momentos más duros vividos a lo largo de su trayectoria profesional.

Recordó igualmente los profundos cambios en el quehacer diario en la profesión de juez en la que se inició, en referencia a que "antes éstos iban a los registros y al levantamiento de cadáveres", algo que ahora realizan los forenses y fiscales y que es fruto de las modificaciones legislativas "a las que es preciso adaptarse".

De esos cambios era profundo conocedor Ruiz Romero por cuanto sus primeros pinitos comenzaron como juez en Villacarriedo (Santander), de donde luego pasó por Palencia, Villajoyosa (Alicante), Alicante, Castellón y Valladolid, donde compaginó su labor como juez de Instrucción número 3 con la de decano.

Posteriormente, dio el salto a la Audiencia de Valladolid para ocupar una plaza de magistrado en la Sección Segunda de lo Penal, puesto que ocupó hasta que el día 5 de febrero de 2003 tomó posesión como presidente de la Sección Cuarta de lo Penal, de nueva creación a finales de diciembre de 2002 y en la que se mantuvo hasta diciembre de 2023.