Fallece un motorista de 30 años en el choque de su moto y un turismo en la N-620 en Villares (Salamanca)

VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 30 años ha fallecido a primera hora de la mañana de este viernes al sufrir un accidente de tráfico con un turismo en la carretera N-620A, a su paso por el término municipal de Villares de la Reina (Salamanca).

Según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso ha tenido lugar sobre las 06.56 horas en el kilómetro 233 de la citada vía.

Una llamada al servicio de emergencias ha solicitado asistencia sanitaria para un varón que se encontraba inconsciente en la calzada tras la colisión.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, quienes han confirmado el fallecimiento del varón en el lugar del accidente.