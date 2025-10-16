Fallece un motorista de 62 años en una colisión con un camión en la N-122 en Traspinedo (Valladolid)

TRASPINEDO (VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 62 años ha fallecido este jueves en una colisión con un camión en el kilómetro 336 de la carretera N-122, a la altura del término municipal de Traspinedo (Valladolid), según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El 1-1-2 ha recibido el aviso del siniestro sobre las 9.34 horas a través de una llamada en la que se alertaba del accidente entre una moto y un camión y en la que se indicaba que el motorista se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, una UVI móvil y un equipo médico de Tudela de Duero, pertenecientes a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En el punto del siniestro, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del motorista.