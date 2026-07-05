Fallece un motorista tras chocar contra un turismo en la CL-610 en Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 5 julio 2026 13:45
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   VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista ha fallecido este domingo tras chocar contra un turismo en el kilómetro 13 de la CL-610, en el término municipal de Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.28 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se avisaba del accidente y de que había un varón adulto, el motorista, inconsciente.

   El 1-1-2 ha avisado de este accidente a Guardia Civil de Tráfico, a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.

   En el lugar se ha confirmado el fallecimiento del herido.

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