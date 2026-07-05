Fallece un motorista tras chocar contra un turismo en la CL-610 en Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este domingo tras chocar contra un turismo en el kilómetro 13 de la CL-610, en el término municipal de Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.28 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se avisaba del accidente y de que había un varón adulto, el motorista, inconsciente.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a Guardia Civil de Tráfico, a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.

En el lugar se ha confirmado el fallecimiento del herido.