Fallece una mujer de 60 años al ser atropellada por una motocicleta en el Paseo Zorrilla de Valladolid

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 60 años ha fallecido en la tarde de este lunes tras ser atropellada por una motocicleta en el cruce del Paseo Zorrilla con la calle Daniel del Olmo, en Valladolid capital, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local.

El siniestro ha tenido lugar a última hora de la tarde a la altura del número 178 del Paseo de Zorrilla. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones policiales y medios del Servicio de Emergencias.

Como consecuencia del suceso se ha producido el fallecimiento de la mujer, mientras que un hombre, que presuntamente es su marido, ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario de la capital al encontrarse aturdido.