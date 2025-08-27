Fallece una mujer atropellada en la carretera de Banuncias, en Cembranos (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 75 años ha fallecido este miércoles, 27 de agosto, tras ser atropellada en la carretera de Banuncias, en Cembranos (León), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.21 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que informaba del accidente y de que había una mujer de unos 75 años en la cuneta.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de la mujer.