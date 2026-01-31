Fallece una mujer tras salirse de la vía y caer por un desnivel en Salamanca

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años ha muerto tras salirse de la vía el turismo en el que circulaba y caer por un desnivel hasta la orilla del río Tormes en la Glorieta de los Sanitarios de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.32 horas del viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas que alertaban del accidente, si bien no precisaron el número de personas que viajaban en el vehículo ni su estado.

El 112 dio aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil.

En el lugar, los organismos de emergencias confirmaron finalmente el fallecimiento de la conductora y única ocupante del turismo.