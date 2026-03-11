Fallece una mujer tras ser atropellada por un turismo en Villaobispo de las Regueras (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido tras atropellada por un tuirmo a la altura del número 2 de la carretera de Santander, en la localidad leonesa de Villaobispo de las Regueras, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Los hechos se han producido sobre las 13.45 horas de este miércoles, cuando una llamada al 1-1-2 ha alertado de que una mujer ha sido atropellad y se encuentra inconsciente.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Policía local de Villaquilambre, de Tráfico de León y de Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Los efectivos sanitarios han confirmado en el lugar el fallecimiento de la mujer.