Fallece un operario de grúa al ser atropellado cuando retiraba un camión en la N-601 en Alcazarén

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 40 años operario del servicio de la grúa ha perdido la vida tras ser atropellado por un turismo cuando retiraba un camión en la carretera N-601 a la altura del término vallisoletano de Alcazarén, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.24 horas del domingo, 11 de enero, cuando varios alertantes solicitaron asistencia para un operario de una grúa que había resultado atropellado por un turismo mientras retiraba un camión de la vía en el kilómetro 158 de la N-601, en dirección Valladolid. Los alertantes señalaron que el herido estaba inconsciente sobre la calzada.

El 1-1-2 dio aviso de este atropello a la Guardia Civil (Tráfico) de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Olmedo.

Ya en el lugar, el personal sanitario de Sacyl confirmó que el varón atropellado, que tenía 40 años, estaba fallecido.